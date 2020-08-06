Найманець РФ з позивним "Джаз" розповів, як бойовики грабували місто Вуглегірськ на Донбасі
Як передає Politeka.net, відео з визнанням опублікував блогер Necro Mancer (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Олексій" Джаз " про "визволителів" Вуглегірська. Від зайвого майна", - йдеться у підписі до відео.
За його словами, його загін прибув з РФ у Вуглегірськ, коли там вже закінчувалися бої. Після того як сили ЗСУ відступили, бойовики взялися за роботу.
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Зокрема, він розповів про дії донських козаків.
"У них в бусиках лежали болгарки, перфоратори, ломи і кирки. Відразу зрозуміло, хто і чим займається. Вони в будинку навіть зривали підлогу - золото шукали", - розповів найманець.
За його словами, схожим займалися комендатура бойовиків,"МГБшники" і так звані козаки.
Раніше ми повідомляли, що на Донбасі масово заарештовують місцевих жителів, які хоч якось висловлюють свою підтримку українській державі.
Якщо в червні в підвалах сиділиблизько 200 громадян, які висловили якісь симпатії до української держави в приватній бесіді або соцмережах, поставили лайк під публікацією на підтримку України, то зараз кількість незаконних затримань значно зросла.Причому арешти проходять практично щотижня.
Всі ці люди-місцеві жителі. Окупанти звинувачують їх у шпигунстві на користь України, роботі на українські спецслужби та диверсіях. Так звані "суди" засуджують їх на терміни від 6 до 15 і більше років.
Нагадавши, окупанти перетворили Донецьк на місто-привид.
Як повідомляла Politeka, окупанти готують масштабну провокацію на Донбасі.
Також Politeka писала, що жителям ОРДЛО запропонували вічну українську пенсію.