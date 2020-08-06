Ось вони які "визволителі"

Найманець РФ з позивним "Джаз" розповів, як бойовики грабували місто Вуглегірськ на Донбасі

Як передає Politeka.net, відео з визнанням опублікував блогер Necro Mancer (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Олексій" Джаз " про "визволителів" Вуглегірська. Від зайвого майна", - йдеться у підписі до відео.

За його словами, його загін прибув з РФ у Вуглегірськ, коли там вже закінчувалися бої. Після того як сили ЗСУ відступили, бойовики взялися за роботу.

Зокрема, він розповів про дії донських козаків.

"У них в бусиках лежали болгарки, перфоратори, ломи і кирки. Відразу зрозуміло, хто і чим займається. Вони в будинку навіть зривали підлогу - золото шукали", - розповів найманець.

За його словами, схожим займалися комендатура бойовиків,"МГБшники" і так звані козаки.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі масово заарештовують місцевих жителів, які хоч якось висловлюють свою підтримку українській державі.

Якщо в червні в підвалах сиділиблизько 200 громадян, які висловили якісь симпатії до української держави в приватній бесіді або соцмережах, поставили лайк під публікацією на підтримку України, то зараз кількість незаконних затримань значно зросла.Причому арешти проходять практично щотижня.

Всі ці люди-місцеві жителі. Окупанти звинувачують їх у шпигунстві на користь України, роботі на українські спецслужби та диверсіях. Так звані "суди" засуджують їх на терміни від 6 до 15 і більше років.

Нагадавши, окупанти перетворили Донецьк на місто-привид.

Як повідомляла Politeka, окупанти готують масштабну провокацію на Донбасі.

Також Politeka писала, що жителям ОРДЛО запропонували вічну українську пенсію.