Наемник РФ с позывным "Джаз" рассказал, как боевики грабили город Углегорск на Донбассе

Как передает Politeka.net, видео с признанием опубликовал блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Алексей "Джаз" про "освободителей" Углегорска. От лишнего имущества", - говорится в подписи к видео.

По его словам, его отряд прибыл с РФ в Углегорск, когда там уже заканчивались бои. После того как сили ВСУ отступили, боевики принялись за работу.

В частности, он рассказал о действиях донских казаков.

"У них в бусиках лежали болгарки, перфораторы, ломы и кирки. Сразу понятно, кто и чем занимается. Они в доме даже срывали полы - золото искали", - рассказал наемник.

По его словам, похожим занимались комендатура боевиков, "МГБшники" и так называемые казаки.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе массово арестовывают местных жителей, которые хоть как-то выражают свою поддержку украинскому государству.

Если в июне в подвалах сидели около 200 граждан, которые выразили какие-то симпатии к украинскому государству в частной беседе или соцсетях, поставили лайк под публикацией в поддержку Украины, то сейчас количество незаконных задержаний значительно выросло. Причем аресты проходят практически еженедельно.

Все эти люди – местные жители. Оккупанты обвиняют их в шпионаже в пользу Украины, работе на украинские спецслужбы и диверсиях. Так называемые «суды» приговаривают их на сроки от 6 до 15 и больше лет.

Напомним, оккупанты превратили Донецк в город-призрак.

Как сообщала Politeka, оккупанты готовят масштабную провокацию на Донбассе.

Также Politeka писала, что жителям ОРДЛО предложили вечную украинскую пенсию.