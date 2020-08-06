Наемник РФ с позывным "Джаз" рассказал, как боевики грабили город Углегорск на Донбассе
Как передает Politeka.net, видео с признанием опубликовал блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Алексей "Джаз" про "освободителей" Углегорска. От лишнего имущества", - говорится в подписи к видео.
По его словам, его отряд прибыл с РФ в Углегорск, когда там уже заканчивались бои. После того как сили ВСУ отступили, боевики принялись за работу.
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В частности, он рассказал о действиях донских казаков.
"У них в бусиках лежали болгарки, перфораторы, ломы и кирки. Сразу понятно, кто и чем занимается. Они в доме даже срывали полы - золото искали", - рассказал наемник.
По его словам, похожим занимались комендатура боевиков, "МГБшники" и так называемые казаки.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе массово арестовывают местных жителей, которые хоть как-то выражают свою поддержку украинскому государству.
Если в июне в подвалах сидели около 200 граждан, которые выразили какие-то симпатии к украинскому государству в частной беседе или соцсетях, поставили лайк под публикацией в поддержку Украины, то сейчас количество незаконных задержаний значительно выросло. Причем аресты проходят практически еженедельно.
Все эти люди – местные жители. Оккупанты обвиняют их в шпионаже в пользу Украины, работе на украинские спецслужбы и диверсиях. Так называемые «суды» приговаривают их на сроки от 6 до 15 и больше лет.
Напомним, оккупанты превратили Донецк в город-призрак.
Как сообщала Politeka, оккупанты готовят масштабную провокацию на Донбассе.
Также Politeka писала, что жителям ОРДЛО предложили вечную украинскую пенсию.