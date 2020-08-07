Среди боевиков "ЛДНР" растет количество случаев суицида, из-за чего российские кураторы ввели для оккупантов новый запрет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение офицера ВСУ и блогера Анатолия Штирлица на его Telegram-канале.

По данным офицера ВСУ, боевиков заставляют "под подпись" отказаться от алкоголя и наркотических веществ, так как именно они, как считает командование "ЛДНР", становятся причиной небоевых потерь и суицидов.

"В подразделениях российско-оккупационных 1 и 2 АК под подпись довели требование командования о запрете употребления спиртных напитков и наркотических веществ. Последнее время значительно увеличилось количество суицидов и не боевых потерь", - сообщил Штирлиц.

Как известно, с 27 июля 2020 года на Донбассе объявлено всеобъемлющее перемирие, в рамках которого запрещается открывать огонь, привлекать снайперов, использовать аэроразведку и т.д. Следует отметить, что боевики пренебрегли новым перемирием практически сразу - уже в первые полчаса после его начала со стороны оккупантов звучали выстрелы в сторону украинских позиций. Также украинские военные критикуют новое перемирие из-за того, что фактически контролировать можно только ВСУ, тогда как любые действия и перемещения оккупантов остаются неизвестными.

Напомним, боевики активизировались на Донбассе, тревожные данные разведки: "противником были проведены...".

Ранее Politeka сообщала, что волонтер объяснил, чем новое перемирие отличается от предыдущих: "Ту сторону не контролирует никто и никак".

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