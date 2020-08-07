Інтерв'ю відомого українського журналіста Дмитра Гордона з президентом Білорусі Олександром Лукашенко викликало неабиякий резонанс в Росії

Як передає Politeka, про це повідомила дружина Гордона Олеся Бацман на своїй сторінці в соцмережі.

При цьому, за словами Бацман, у однієї з головних пропагандисток Кремля Ольги Скабєєвої взагалі стався "напад істерики".

"Особливе обурення це інтерв'ю, як і майже всі, що робить Дмитро Гордон, викликало у російських пропагандистів. У Скабєєвої вчора стався напад справжньою істерики в ефірі", - написала вона.

За словами дружини Гордона, протягом всього випуску програми "60 хвилин" ведуча переконувала аудиторію в тому, що інтерв'ю з Лукашенком нібито є операцією українських спецслужб.

"Весь випуск її головного ток-шоу на раша-ТВ вона і її "експерти" переконували аудиторію в тому, що інтерв'ю з Лукашенком - це "спецоперація Гордона і держави Україна проти Росії і Кремля", - написала Бацман.

Більш того, на думку російських пропагандистів, "не спроста Зеленський зателефонував прямо під час запису інтерв'ю, і не спроста після цього Лукашенко може віддати Україні "вагнерівців".

"І там ще стільки феєричних версій! Загалом, сльози заважають говорити від сміху", - додала Бацман.

Нагадаємо, у РФ звинуватили в затриманні "невинних вагнерівців" Україну: "Спроба посварити з Білоруссю".

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