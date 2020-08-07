Интервью известного украинского журналиста Дмитрия Гордона с президентом Беларуси Александром Лукашенко вызвало большой резонанс в России
Как передает Politeka, об этом сообщила жена Гордона Алеся Бацман на своей странице в соцсети.
При этом, по словам Бацман, у одной из главных пропагандисток Кремля Ольги Скабеевой вообще произошел "приступ истерики".
"Особое возмущение это интервью, как и почти все, что делает Дмитрий Гордон, вызвало у российских пропагандистов. У Скабеевой вчера случился приступ настоящей истерики в эфире", - написала она.
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По словам жены Гордона, на протяжении всего выпуска программы "60 минут" ведущая убеждала аудиторию в том, что интервью с Лукашенко якобы является операцией украинских спецслужб.
"Весь выпуск ее главного ток-шоу на раша-ТВ она и ее "эксперты" убеждали аудиторию в том, что интервью с Лукашенко - это "спецоперация Гордона и государства Украина против России и Кремля", - написала Бацман.
Более того, по мнению российских пропагандистов, "не спроста Зеленский позвонил прямо во время записи интервью, и не спроста после этого Лукашенко может отдать Украине "вагнеровцев".
"И там еще столько феерических версий! В общем, слезы мешают говорить от смеха", - добавила Бацман.
Напомним, в РФ обвинили в задержании "невинных вагнеровцев" Украину: "Попытка поссорить с Белоруссией".
Ранее Politeka сообщала, что у Лукашенко "спустили" Соловьева, видео: "гнезда попутал".
Также Politeka писала, что скандальную Скабееву сняли с эфира из ее ток-шоу: пропагандистка разъяренная.