Російські ток-шоу і програми, де пропагандисти обговорюють скандал з арештом найманців ПВК «Вагнер» під Мінськом, активно знімають з ефіру в Білорусі

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на канал «Україна 365».

Зокрема, мова йде про ток-шоу «60 хвилин», яке веде скандальна Ольга Скабеєва, і програму «Вечір з Володимиром Соловйовим».

Замість цього в ефір пустили повтор програми Скабеєвої про суд над актором Михайлом Єфремовим, який влаштував смертельну ДТП. Найцікавіше, що старе шоу йшло під плашкою «прямий ефір».

Ольга Скабєєва

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У програмі Соловйова, яку транслювали в Білорусі, також попередньо вирізали сюжет про затримання найманців. Він тривав близько години і був побудований на тому, як бачить ситуацію російська влада, і критиці дій адміністрації Лукашенка. Для білоруських глядачв програма розпочалася з обговорення України.

Володимир Соловйов

Подібна цензура викликала передбачуване невдоволення пропагандистів, які вже заявили, що такого не було за всю історію відносин двох країн.

Так, Ольга Скабеэва в ефірі «Росія 1» відзначила, що «нашу програму напевно дивляться в Білорусії».

 

Раніше ми писали про те, що через скандал навколо найманців і без того непрості відносини Білорусі і Росії стали ще більш напруженими. Однак у цій ситуації несподіваний бонус отримає Україна, впевнений політолог Олексій Голобуцький.

За його словами, після того, як Білорусь почала підтягувати війська до кордону з РФ, вона з табору союзника перейшла як мінімум у нейтральний табір, а це означає, що Росія не зможе скористатися територією цієї країни, щоб напасти на Україну з півночі.

Однак це не означає, що Лукашенко буде відкрито підтримувати нашу країну, про що красномовно свідчить його категорична відмова видати 28 з 32 найманців.

Нагадаємо, оприлюднено реальний рейтинг Лукашенка перед виборами президента.

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