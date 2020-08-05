Российские ток-шоу и программы, где пропагандисты обсуждают скандал с арестом наемников ЧВК «Вагнер» под Минском, активно снимают с эфира в Беларуси

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на канал «Украина 365».

В частности, речь идет о ток-шоу «60 минут», которое ведет скандальная Ольга Скабеева, и программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Вместо этого в эфир пустили повтор программы Скабеевой о суде над актером Михаилом Ефремовым, устроившем смертельное ДТП. Самое интересное, что старое шоу шло под плашкой «прямой эфир».

В программе Соловьева, которую транслировали в Беларуси, также предварительно вырезали сюжет о задержании наемников. Он прожолжался около часа и был построен на том, как ситуацию видит российская власть, и критике действий администрации Лукашенко. Для берорусских зрителей программа началась с обсуждения Украины.

Подобная цензура вызвала предсказуемое недовольство пропагандистов, которые уже заявили, что такого не было за всю историю отношений двух стран.

Так, Ольга Скабеева в эфире «Россия 1» отметила, что «нашу программу наверняка смотрят в Белоруссии».

Ранее мы писали о том, что из-за скандала вокруг наемников и без того непростые отношения Беларуси и России стали еще напряженнее. Однако в этой ситуации неожиданный бонус получит Украина, уверен политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, после того, как Беларусь начала подтягивать войска к границе с РФ, она из лагеря союзника перешла как минимум в нейтральный лагерь, а это значит, что Россия не сможет воспользоваться территорией этой страны, чтобы напасть на Украину с севера.

Однако это не значит, что Лукашенко будет открыто поддерживать нашу страну, о чем красноречиво говорит его категоричный отказ выдать 28 из 32 наемников.

Напомним, обнародован реальный рейтинг Лукашенко перед выборами президента.

Как сообщала Politeka, Лукашенко разразился угрозами в адрес Кремля.

Также Politeka писала, что Лукашенко разочаровался в братских отношениях с Россией.