Несмотря на то, что президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что победит на предстоящих выборах, опросы в соцсетях показывают совершенно иную картину

Поддержка действующего президента не такая высокая, как об этом докладывают центральные СМИ соседней республики.

Весьма показательной картиной электоральных настроений являются результаты опроса, опубликованного в телеграмм-канале NEXTA Live.

Пользователям предложили отдать голос зха одного из пятерых кандидатов. Кроме Александра Лукашенко, в списке есть Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Также присутствует графа «против всех».

В опросе поучаствовали почти 140 тысяч человек.

Судя по результатам, безоговорочным лидером является кандидат от оппозиции, домохозяйка, учительница по профессии Светлана Тихановская. За нее готовы отдать свои голоса 89% участников опроса.

Против всех кандидатов настроены шесть процентов, а вот за Александра Лукашенко готовы проголосовать всего четыре процента опрошенных.

«Более чем 100 тысяч голосов всего за час! Ну а самое главное — мы в очередной раз подтвердили миф о трёх процентах Таракана», – отметили организаторы опроса.

Ранее отмечалось, что за Александра Лукашенко готовы проголосовать всего три процента избирателей. Таковым было среднее число в результате опросов, проведенных местными телеграмм-каналами и белорусскими изданиями Onliner и Tut.by.

Среди белорусов даже растпространилась новая кличка для главы государства – «Саша три процента», а также начали появляться тематические мэмы.

Выборы президента, которые станут шестыми по счету, состоятся 9 августа. 65-летний Александр Лукашенко руководит страной почти 26 лет.

Напомним, в Беларуси началась срочная мобилизация после скандала с боевиками РФ.

Как сообщала Politeka, Лукашенко странно поддержал Украину на Донбассе.

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в адрес Кремля.