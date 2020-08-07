Главі "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну не дають спокою успіхи американського інженера Ілона Маска в підкоренні космосу

Успішне приводнення космічного корабля компанії SpaceX Crew Dragon в Мексиканській затоці і перший політ корабля Starship для подорожей на Місяць і на Марс викликали у Рогозіна таку бурю емоцій, що він, озвучивши свої думки, сам навряд чи зрозумів, що сказав.

"Те, що з'явився Crew Dragon, і те, що він пройшов випробування, якщо відкинути все пропагандистське лушпиння, що вони лідери в світі... з чого вони взагалі лідери в світі? Десять років їх на горизонті не було, а тепер літають, як ми літали. Нехай вони тепер політають так само швидко, як ми літали», – цитують промову Рогозіна в блозі «Вуса Пєскова» в Twitter.

"Минуло 10 років. Рогозін: Ну і що, що Маск базу на Марсі зробив? Я це ще 20 років тому обіцяв!", – йдеться в підписі.

Такий набір слів, а також нічим не прикрита заздрість до успіхів американців тут же викликали бурхливу реакцію у відповідь серед користувачів.

"РосКосмос давно вже треба було перейменувати в РосКокос", "от же ображенка", "Ех, Рогозін... Промовчав би - за розумного б зійшов... Схоже, він з батута впав і головою сильно вдарився...", "Чесати язиком – не ракети до Марса запускати", "Рогозіну потрібно свого язика замість ракетного двигуна поставити. Думаю, всіх випередить у космосі... До Марса і назад за пару хвилин", "огидно просто читати маячню "недоглави", який власне нічого не робить. Для Рогозіна це бізнес", "на бочку з порохом посадити, хай політає", "він все ще не відійшов і ображається? Дорослий мужик, здавалося", – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали, що Рогозін насмішив мережу планами з освоєння Місяця з китайцями.

"Нещодавно ми з керівником Китайської національної космічної адміністрації Чжаном Кецзянь домовилися, що освоєння Місяця і побудову місячної наукової бази ми, швидше за все, будемо робити удвох – Росія і Китай», – заявив він.

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