Перемир'я на Донбасі закінчиться так само, як і попередні, якщо не буде механізму його дотримання

Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.

На думку експерта, для того, щоб перемир'я тривало якомога довше, необхідно враховувати ряд речей.

зокрема, треба відновити роботу СЦКК за участю представників ЗСУ, російських військових, а також представників ОБСЄ і ОРДЛО. Крім того, необхідно узгодити план заходів політичного врегулювання, якщо перемир'я буде успішним. Бортник переконаний в тому, що працююче політичне врегулювання – кращий механізм зупинки збройного конфлікту, він просто втратить сенс.

Крім цього, необхідно розробити прозорий механізм покарання для порушників перемир'я з обох сторін, а також використовувати перемир'я для відновлення роботи КПВВ, розведення сторін, розмінування, пошуку загиблих і обміну утримуваними особами.

"Називати це перемир'я "абсолютним" і "всеосяжним" – це піар і перебільшення. Світ таких не буває, навіть "вічний мир". Забезпечити повне припинення вогню сторони не в змозі навіть при бажанні – в силу значної кількості прихильників "війни до кінця", факторів контрабанди та зовнішніх впливів. Більш реалістичне завдання - домогтися зниження кількості обстрілу. Солдати, на жаль, також продовжать гинути в силу підриву на мінних пристроях, травм та інцидентів", – резюмував Руслан Бортник.

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