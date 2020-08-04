Перемирие на Донбассе закончится так же, как и предыдущие, если не будет механизма его соблюдения

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По мнению эксперта, для того, чтобы перемирие продолжалось как можно дольше, необходимо учитывать ряд вещей.

В частности, надо восстановить работу СЦКК при участии представителей ВСУ, российских военных, а также представителей ОБСЕ и ОРДЛО. Кроме того, необходимо согласовать план мероприятий политического урегулирования, если перемирие будет успешным. Бортник убежден в том, что работающее политическое урегулирование – лучший механизм остановки вооруженного конфликта, он попросту потеряет смысл.

Помимо этого, необходимо разработать прозрачный механизм наказания для нарушителей перемирия с обеих сторон, а также использовать перемирие для восстановления работы КПВВ, разведения сторон, разминирования, поиска погибших и обмена удерживаемыми лицами.

"Называть это перемирие "абсолютным" и "всеобъемлющим" – это пиар и преувеличение. Мир таким не бывает, даже "вечный мир". Обеспечить абсолютное прекращение огня стороны не в состоянии даже при желании – в силу значительного количества сторонников "войны до конца", факторов контрабанды и внешних влияний. Более реалистичная задача - добиться снижения количества обстрелов. Солдаты, к сожалению, также продолжат гибнуть в силу подрыва на минных устройствах, травм и инцидентов", – подытожил Руслан Бортник.

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