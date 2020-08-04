Російський журналіст Дмитро Стешин, який палко підтримує бойовиків на Донбасі, відкрито визнав, що на сході України – не громадянський конфлікт

У своєму телеграм-каналі він «пройшовся» по президентові Білорусі Олександрові Лукашенку через історію з затриманням бойовиків ПВК «Вагнер», заявивши, що такий випад сусідньої країни – це «чистий, незаплямований і демонстративний акт зради».

Затримання найманців, які їхали вчинити заворушення в Білорусі, Стешин назвав «сигналом Заходу» і способом «напаскудити Росії». І тут же розкрив підкилимні ігри Кремля:

«З Донбасом незручно вийшло, але не зі зла - українці самі себе не захотіли звільняти, їх, у цілому, все влаштовує на нинішній Україні. Шести років було достатньо, щоб переконатися. Сподіваюся, з Білорусією буде по-іншому - без лінії фронту Вітебськ-Могилів-Гомель».

На цю фразу особливу увагу звернув відомий донецький журналіст і блогер Денис Казанський.

На своєму YouTube-каналі він буквально на пальцях пояснив, що означають такі слова.

«"Незручно" вийшло у російського пропагандиста – це коли влаштовують безглузду бійню, яка триває шість років, вбивають тисячі людей і розоряють цілий регіон… А найцікавіше, що винними в цьому у російського пропагандиста залишаються українці, які просто не захотіли самі себе звільняти. Тобто, в перекладі з шизофренічної мови російської пропаганди, українці не захотіли, бачте, воювати проти власної країни в інтересах російських окупантів. І це – важливе зізнання. І Стешин фактично визнає, що в Україні немає ніякої громадянської війни. Українці воювати один з одним не хочуть. Донбас воювати проти України не хотів, і його жителів в нинішніх українцях насправді все влаштовує. Тобто росіяни влізли, повбивали людей, розорили цілий регіон, а коли зрозуміли, що українці, виявляється, не хочуть воювати один з одним і самі себе від себе ж звільняти, вони сказали «Ой, незручно якось з Донбасом вийшло. Помилочка вийшла. І призначили у всьому винними українців», – розповів Казанський.

Журналіст звернув увагу на той факт, що тепер пропагандисти Кремля прямим текстом загрожують війною вже іншій державі, обіцяючи провернути там такий же сценарій, як на Донбасі.

Нагадаємо, у РФ пригрозили озброїти бойовиків до зубів.

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