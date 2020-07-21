"До недавнего времени в Европе был один диктатор"

Принятие в России новой Конституции не поменяло устоявшийся уклад государственной жизни

Об этом сообщил в Facebook cоветский диссидент и российский правозащитник Александр Подрабинек, передает Politeka.

По его мнению, данное событие обозначило нынешнюю политическую реальность: в России установлен диктаторский режим с единоличной властью действующего президента.

"До недавнего времени в Европе был только один последний диктатор – Александр Лукашенко. Но наперекор исторической справедливости к нему присоединился еще один – Владимир Путин. Неприятная тенденция, и непонятно, сколько таких последних еще выстроится в общую очередь", – считает Подрабинек.

Эксперт констатирует, что в последние 20 лет режим в России все больше принимает очертания классической диктатуры.

"Путин не форсировал события, а подбирался к единоличной власти медленно, но верно. Заняв по договоренности с Борисом Ельциным должность президента, он правильно распознал своего главного врага – независимую прессу. С ее планомерного уничтожения он и начал строительство диктатуры, которую ради современного и благопристойного звучания называл "суверенной демократией" и "вертикалью власти", – заявил правозащитник.

Затем, продолжил он, Путин провел административную реформу, присвоив самому себе функции, по закону принадлежавшие правительству. Дальнейшее его правление сопровождалось планомерным ограничением гражданских свобод и концентрацией все большей власти в своих руках.

"В настоящий момент он в нужной ему мере контролирует избирательный процесс на всех уровнях и легальную партийную деятельность, полностью контролирует парламент, полицию, армию, спецслужбы и все другие силовые структуры. Ему фактически подчинено правительство, все телевизионные каналы и легальные СМИ, вся судебная система – от назначенных им федеральных судей до членов Конституционного суда. По степени концентрации власти в одних руках нынешний режим вполне сравним с диктатурами большевиков в Советской России, нацистов в Третьем Рейхе, коммунистов в Китае, Северной Корее и на Кубе, с диктатурами Франсиско Франко в Испании, Антониу Салазара в Португалии и Аугусто Пиночета в Чили", – считает Александр Подрабинек.

Однако при этом, отметил правозащитник, Путин действительно далек от реальной жизни.

"Он пытается внести свой вклад в историческую науку, как некогда Сталин пытался прославиться в языкознании, Мао Цзэдун – в поэзии или Сапармурат Ниязов – в философии. Оправдывая необходимость "жесткой руки", Путин вовлек Россию в военную авантюру против Грузии, Украины и Сирии. Опасаясь политической конкуренции он объявляет оппозиционеров "пятой колонной", как в свое время Гитлер и Сталин объявляли своих оппозиционеров наймитами англо-американского империализма и ставленниками международного капитала", – перечислил "достижения" Путина аналитик.

Подрабинек обращает внимание на то, что на этом пути новая российская диктатура ведет себя показательно жестко.

"Власть демонстрирует свою силу и решимость. Возможно, это вызвано очевидным провалом голосования по конституции, которое не удалось провести спокойно и убедительно. Это отчасти месть Кремля обществу, не пожелавшему единодушно поддержать легализацию диктатуры; отчасти – сигнал всем недовольным: отныне и впредь с вами буду разговаривать исключительно языком силы", – подытожил правозащитник Александр Подрабинек.

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