Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", сделал странное заявление
По его словам, российский поэт Сергей Есенин якобы расписывал матерными частушками стены Страстного монастыря и хамил с эстрады своим слушателям. При этом его поэзия остается любимой и почитаемой. Общество должно иметь смелость любить артистов такими, какие они есть, даже если они открыто заявляют о своей агрессии по отношению к Украине.
Такое заявление одиозный российский писатель Захар Прилепин сделал 2018 года в интервью для Лайфа.
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"Есенин, к примеру, матерными частушками расписывал стены Страстного монастыря и хамил с эстрады нерадивым слушателям. Русская поэзия и поведение Есенина - это одно и то же? Давай кастрируем Есенина, сделаем его приличным и симпатичным, чтоб никого не травмировать. Имейте смелость воспринимать артиста, каков он есть", - добавил он.
По словам писателя, на Донбассе постоянно стреляют и убивают тысячи взрослых и сотни детей, но никто не падает в обморок и не спешит в него падать.
"В Донбассе стреляют, там убили тысячи взрослых и сотни детей. Давайте все вместе упадем в обморок. От обстрелов никто в обморок не спешит упасть", - цинично добавил Прилепин, который публично встал на сторону террористов самопровозглашенной "ДНР".
Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.
Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.
Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.