Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", сделал странное заявление

По его словам, российский поэт Сергей Есенин якобы расписывал матерными частушками стены Страстного монастыря и хамил с эстрады своим слушателям. При этом его поэзия остается любимой и почитаемой. Общество должно иметь смелость любить артистов такими, какие они есть, даже если они открыто заявляют о своей агрессии по отношению к Украине.

Такое заявление одиозный российский писатель Захар Прилепин сделал 2018 года в интервью для Лайфа.



"Есенин, к примеру, матерными частушками расписывал стены Страстного монастыря и хамил с эстрады нерадивым слушателям. Русская поэзия и поведение Есенина - это одно и то же? Давай кастрируем Есенина, сделаем его приличным и симпатичным, чтоб никого не травмировать. Имейте смелость воспринимать артиста, каков он есть", - добавил он.

По словам писателя, на Донбассе постоянно стреляют и убивают тысячи взрослых и сотни детей, но никто не падает в обморок и не спешит в него падать.

"В Донбассе стреляют, там убили тысячи взрослых и сотни детей. Давайте все вместе упадем в обморок. От обстрелов никто в обморок не спешит упасть", - цинично добавил Прилепин, который публично встал на сторону террористов самопровозглашенной "ДНР".

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.