Украинский актер Остап Ступка придумал, как решить вопрос российских актеров в Украине

По его мнению, Украине стоит ввести систему предоставления платных разрешений для российских актеров на съемки в украинских кинопроектах.

Такое мнение он высказал 2017 года для журналистов издания Обозреватель.

"Давно назревает вопрос урегулирования трудоустройства российских актеров на территории Украины. Чтобы остановить наплыв российских актеров, то давайте введем то, что уже есть в России - это разрешение на работу. Заседает специальная комиссия, которая рассматривает кандидатуру и решает, давать ли разрешение на работу, сниматься. Это разрешение стоит денег, а в нашем случае – это должно было бы стоить больших денег. Хочешь сниматься - плати", - считает он.

По словам артиста, вырученные от этого средства можно было бы вкладывать в отечественные картины.

"Если уже продюсеры не могут жить без российских актеров, то пускай за это платят, а эти деньги можно было бы отправлять на развитие украинского кинематографа", - подчеркнул Ступка.

Также ранее сообщалось, что внук украинского актера Богдана Ступки Дмитрий Ступка высказался о конфликте между РФ и Украиной.

По его словам, Украина не становилась бы зачинщиком этого самого конфликта.

"Не знаю, кто виноват, но мне кажется, что мы не нападали бы на такое большое государство, как Россия. Поэтому понятно, откуда ноги растут", — уверен актер.

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