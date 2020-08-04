Российский журналист Дмитрий Стешин, который яро поддерживает боевиков на Донбассе, открыто признал, что на востоке Украины – не гражданский конфликт

В своем телеграмм-канале он «прошелся» по президенту Беларуси Александру Лукашенко из-за истории с задержанием боевиков ЧВК «Вагнер», заявив, что такой выпад соседней страны – это «чистый, незамутненный и демонстративный акт предательства».

Задержание наемников, которые ехали учинить беспорядки в Беларуси, Стешин назвал «сигналом Западу» и способом «нагадить России». И тут же раскрыл подковерные игры Кремля:

«С Донбассом неудобно получилось, но не со зла - украинцы сами себя не захотели освобождать, их, в целом, все устраивает на нынешней Украине. Шести лет было достаточно, чтобы убедиться. Надеюсь, с Белоруссией будет по-другому - без линии фронта Витебск-Могилев-Гомель».

На эту фразу особое внимание обратил известный донецкий журналист и блогер Денис Казанский.

На своем YouTube-канале он буквально на пальцах объяснил, что значат такие слова.

«"Неудобно получилось" у российского пропагандиста – это когда устраивают бессмысленную бойню, которая длится шесть лет, убивают тысячи людей и разоряют целый регион… А самое интересное, что виноватыми в этом у российского пропагандиста остаются украинцы, которые просто не захотели сами себя освобождать. То есть, в переводе с шизофренического языка российской пропаганды, украинцы не захотели, видите ли, воевать против собственной страны в интересах российских оккупантов. И это – важное признание. И Стешин фактически признает, что в Украине нет никакой гражданской войны. Украинцы воевать друг с другом не хотят. Донбасс воевать против Украины не хотел, и его жителей в нынешних украинцах на самом деле все устраивает. То есть россияне влезли, поубивали людей, разорили целый регион, а когда поняли, что украинцы, оказывается, не хотят воевать друг с другом и сами себя от себя же освобождать, они сказали «Ой, неудобно как-то с Донбассом получилось. Ошибочка вышла. И назначили во всем виноватыми украинцев», – рассказал Казанский.

Журналист обратил внимание на тот факт, что теперь пропагандисты Кремля прямым текстом угрожает войной уже другому государству, обещая провернуть там такой же сценарий, как на Донбассе.

Напомним, в РФ пригрозили вооружить боевиков до зубов.

Как сообщала Politeka, в России разоблачили планы Путина: "Разговаривать исключительно языком силы".

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