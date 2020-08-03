Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов зробив чергову абсурдну заяву щодо територій, на які нібито має право РФ
Про це повідомляє Politeka з посиланням на блог Մιtαuskαs в Twitter.
Так, цього разу російський телеведучий заявив про те, що РФ нібито має право на всі території колишніх радянських республік.
"Хоробрий вечірній верескун щойно повернувся з сирійських окопів на своїй італійської віллі і закликає вату до нових воєн. Більше всіх про війну, як завжди, кричать ті, хто воювати не піде", - йдеться в коментарі до заяви Соловйова.
Слід зазначити, що в неочікуваній пафосній промові Соловйова вчергове прозвучали слова про "нащадків великої перемоги".
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В коментарях іронізували з приводу такої заяви російського пропагандиста, натякаючи на нездоровий глузд Соловйова.
"Мажозвон вкрай збожеволів", "Хворий му*озвон працює у ще більш хворого онульованого бункерного", "**ать він хворий", "Воювати він піде, і звання отримає, і нагороди. Не в піхоті, звичайно, а в більш важливому місці, типу росінформбюро", "Він не збожеволів, йому наказано це сказати. Мабуть, готуються до війни. І народ поступово готують до цього. Криму без води (каналу) п***ць! А воду добути тільки війною", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, депутат Держдуми прославився після заяви про атаки США по РФ, відео.
Раніше Politeka писала, що "Хабаровськ – це Україна": скандальний Соловйов побачив "руку Києва" у протестах в РФ.
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