Письменниця і борець за українську мову Лариса Ніцой розкрила стратегію Угорщини в Україні

На її думку, Україна абсолютно безглуздо намагалася знайти мовний компроміс з Угорщиною на шкоду собі, в той час, як сусідня країна навіть не прагнула до нього, оскільки налаштована повністю викорінити українську мову на Закарпатті.

Таку думку вона озвучила 2019 року в інтерв'ю UAportal.

Більше того, за її словами Угорщина, як і Росія робить все можливе, щоб скандалити з Україною з приводу і без приводу.

"Ми потоптали свої закони заради угорців, а вони цього навіть не оцінили. Тому що все одно збиралися на нас наїжджати. Тому що їм взагалі не потрібна українська мова на Закарпатті. Вони ні в якому вигляді її не хочуть приймати. Скандал був неминучий. Тим більше, що в угорців є скандали з усіма сусідніми країнами", — впевнена вона.

Нагадаємо, що Угорщина нібито чекає, коли будуть вирішені питання щодо законів про освіту і мовою, після цього країна готова перестати блокувати рішення НАТО щодо поглиблення співпраці з Україною.

Також раніше повідомлялось, що Лариса Ніцой запропонувала жорстке рішення за мовними квотами.

За її словами, до проведення в Україні перепису населення для точного визначення процентного співвідношення національних меншин та корінного населення публічний простір країни має бути на 100% україномовним.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой розповіла, як російська мова впливає на українців.