Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой раскрыла стратегию Венгрии в Украине

По ее мнению, Украина совершенно бессмысленно пыталась найти языковой компромисс с Венгрией во вред себе, в то время, как соседняя страна даже не стремилась к нему, поскольку настроена полностью искоренить украинский язык на Закарпатье.

Такое мнение она озвучила 2019 года в интервью UAportal.

Более того, по ее словам Венгрия, как и Россия делает все возможное, чтобы скандалить с Украиной по поводу и без повода.

"Мы попрали свои законы ради венгров, а они этого даже не оценили. Потому что все равно собирались на нас наезжать. Потому что им вообще не нужен украинский язык на Закарпатье. Они ни в каком виде его не хотят принимать. Скандал был неизбежен. Тем более, что у венгров есть скандалы со всеми соседними странами", — уверена она.

Напомним, что Венгрия якобы ждет, когда будут решены вопросы по законам об образовании и языке, после этого страна готова перестать блокировать решения в НАТО по углублении сотрудничества с Украиной.

Также ранее сообщалось, что Лариса Ницой предложила жесткое решение по языковым квотам.

По ее словам, до проведения в Украине переписи населения для определения точного процентного соотношения национальных меньшинств и коренного населения публичное пространство страны должно быть на 100% украиноязычным.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.