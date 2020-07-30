Російський журналіст і письменник Саша Сотник розповів про масштабну проблему путінської Росії

За його словами, через масову хвилю еміграції з Росії біжать найосвіченіші, заможні та успішні люди.

Про це він написав у своєму блозі 2018 року для видання Обозреватель.

Він зазначив, що втрата людського капіталу в Росії приведе до більших наслідків, ніж витік грошового капіталу. За його словами, хвиля "путінської еміграції" почалася ще в 2012 році.

Письменник пояснив, що серед причин масової еміграції варто відзначити посилення санкцій та "муміфікування режиму в особі "безстрокового Путіна".

"З Росії біжать вже всі, хто тільки здатний бігти. Настрої, що панують в умах зневірених росіян, можна описати однією фразою: "Якщо можеш – їдь", - написав журналіст.

Сотник зазначив, що багатьом росіянам виїхати не вдасться, оскільки у них немає коштів і комплексу умов для облаштування в західних країнах. На його думку, з Росії біжать вже всі, хто тільки здатний бігти, а тим хто залишиться доведеться заплатити приниженням, зубожінням, територіальним розпадом.

"Вони залишаться в Росії і візьмуть долю, яку їм підготує режим. З одного боку, складно знайти слова на їх адресу для втіхи, а з іншого – розплата за злочини режиму і непротивлення (недостатній опір) суспільства неминуча, і платити за це доведеться. Платити приниженням, зубожінням, територіальним розпадом. Не монстри породжують страх, а як раз навпаки. Цей урок росіяни не засвоїли. І їм доведеться повторити…", - резюмує він.

Нагадаємо, що Сотник розкрив, чому Росія ніколи не стане Україною.

Також Politeka писала, що Сотник розповів, коли Росія залишить Донбас в спокої.