Російський журналіст і письменник Олександр Сотник назвав головні відмінності України і Росії

Зокрема, він заявив, що між Україною і Російською Федерацією завжди було багато відмінностей, в першу чергу, геополітичних. Крім того, у громадян України і Росії різний менталітет.

Про це він написав 2018 року під час чату для "Главреда".

"Поки з Владивостока доїдеш до Москви… Просто позначте відстань. А приїхати в Київ з будь-якого українського регіону — проблем немає. Якщо що, люди в Україні мобільні, вони можуть приїхати в Київ і там влаштувати Майдан, а в РФ ніякого майдана не буде", зазначив він.

Він підкреслив, що в Москві корінних жителів практично не залишилося, в основному там живуть приїжджі, які женуться за довгим рублем.

"І вся політика Москви заточена саме на те, що 80% грошової маси зосереджена в цьому Вавилоні, в цьому раковому анклаві під назвою Москва. І в цьому страшному "бульйоні" варяться приїжджі, залишки москвичів, якісь силовики, якісь кавказці, мафія… І все це разом — це грязюка, помісь", — додав Сотник.

На його думку, говорити про те, що в російській столиці можливий якийсь майдан, не доводиться.

"Ваш покірний слуга теж вже не в Росії. Хтось виїхав, хтось помер, когось убили. Тому Росія — не Україна, ні… Більш того, Україна відкрито говорить: "Так, ми воюємо." Запитайте у середньостатистичного росіянина, чи воююча країна Росія. У відповідь ви почуєте "ні". А з Україною? "Та нас там немає!". А Сирія? "Ми просто бомбимо". Тому Україна — не Росія", — затверджує Сотник.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

Також Politeka писала, що Сотник розповів, коли Росія залишить Донбас в спокої.