Российский журналист и писатель Александр Сотник назвал главные отличия Украины и России

В частности, он аявил, что между Украиной и Российской Федерацией всегда было много различий, в первую очередь, геополитических. Кроме того, у граждан Украины и России разный менталитет.

Об этом он написал 2018 года во время чата для "Главреда".

"Пока из Владивостока доедешь до Москвы… Просто обозначьте расстояние. А приехать в Киев из какого-либо украинского региона — проблем нет. Если что, люди в Украине мобильны, они могут приехать в Киев и устроить там Майдан, а в РФ никакого майдана не будет", — отметил он.

Он подчеркнул, что в Москве коренных жителей практически не осталось, в основном там живут приезжие, которые гонятся за длинным рублем.

"И вся политика Москвы заточена именно на то, что 80% денежной массы сосредоточена в этом Вавилоне, в этом раковом анклаве под названием Москва. И в этом страшном "бульоне" варятся приезжие, остатки москвичей, какие-то силовики, какие-то кавказцы, мафия… И все это вместе — это грязища, помесь", — добавил Сотник.

По его мнению, говорить о том, что в российской столице возможен какой-то майдан, не приходится.

"Ваш покорный слуга тоже уже не в России. Кто-то уехал, кто-то умер, кого-то убили. Поэтому Россия — не Украина, нет… Более того, Украина открыто говорит: "Да, мы воюем." Спросите у среднестатистического россиянина, воюющая ли страна Россия. В ответ вы услышите "нет". А с Украиной? "Да нас там нет!". А Сирия? "Мы просто бомбим". Поэтому Украина — не Россия", — утверждает Сотник.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое.