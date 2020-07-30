Российский журналист и писатель Саша Сотник рассказал о масштабной проблеме путинской России

По его словам, из-за массовой волны эмиграции из России бегут самые образованные, состоятельные и успешные люди.

Об этом он написал в своем блоге 2018 года для издания Обозреватель.

Он отметил, что потеря человеческого капитала в России приведет к большим последствиям, нежели утечка денежного капитала. По его словам, волна "путинской эмиграции" началась еще в 2012 году.

Писатель пояснил, что среди причин массовой эмиграции стоит отметить усиление санкций и "мумифицирование режима в лице "бессрочного Путина".

"Из России бегут уже все, кто только способен бежать. Настроения, царящие в умах отчаявшихся россиян, можно описать одной фразой: "если можешь – уезжай", - написал журналист.

Сотник отметил, что многим россиянам выехать не удастся, поскольку у них нет средств и комплекса условий для обустройства в западных странах. По его мнению, из России бегут уже все, кто только способен бежать, а тем кто останется придется заплатить унижением, обнищанием, территориальным распадом.

"Они останутся в России и примут участь, которую им уготовит режим. С одной стороны, сложно найти слова в их адрес для утешения, а с другой – расплата за преступления режима и непротивление (недостаточное сопротивление) общества неизбежна, и платить за это придется. Платить унижением, обнищанием, территориальным распадом. Не монстры порождают страх, а как раз наоборот. Этот урок россияне не усвоили. И им придется повторить…", - резюмирует он.

Напомним, что Сотник раскрыл, почему Россия никогда не станет Украиной.

Также Politeka писала, что Сотник рассказал, когда Россия оставит Донбасс в покое.