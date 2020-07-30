Росію можна порівняти з потріскалися склом, яке ледь тримається в рамі

Про це в 2019 році на своїй сторінці в Facebook заявив російський соціолог Ігор Эйдман, передає Politeka.

На думку фахівця, Росія відрізняється від класичних імперій тим, що поділяється не лише на колонії і метрополії. Крім того, РФ розколота по соціальних, станових, національним і територіальним ознаками.

Эйдман вказує, що населення країни складається з приблизно 3% вищої бюрократії (їм належить 90% усіх фінансових ресурсів Росії) і 97% решти населення, яке страждає від принизливої і жорстокої експлуатації з боку верхівки.

Крім того, Росію можна умовно розділити на метрополію (Москва) і фактичні колонії, опричную РФ силових структур і "земське" статское населення, безправна перед всевладдям влади, які принижують, катують і грабують тих людей, які не носять погонів.

Також в наявності імперський центр і національні окраїни, що піддаються русификаторскому тиску все сильніше і сильніше.

"По всіх цих лініях посилюється розкол і зріє відкритий конфлікт. Скоро скло розлетиться вщент? Це залежить тільки від того, коли на нього натиснуть, наприклад, при спробі помити", – вважає Ігор Эйдман.

Politeka писала про те, що російський журналіст і письменник Олександр Сотник назвав головні відмінності України і Росії. Зокрема, він заявив, що між Україною і Російською Федерацією завжди було багато відмінностей, в першу чергу, геополітичних. Крім того, у громадян України і Росії різний менталітет.

"Поки з Владивостока доїдеш до Москви… Просто позначте відстань. А приїхати в Київ з будь-якого українського регіону — проблем немає. Якщо що, люди в Україні мобільні, вони можуть приїхати в Київ і там влаштувати Майдан, а в РФ ніякого майдану не буде", зазначив він.

Російський актор і кінорежисер українського походження Гоша Куценко зробив дивну заяву про Росії.

"Позицію Путіна щодо зовнішньої політики я не засуджую. Вона націлена на те, щоб зберігати Росію в тому вигляді, в якому вона є. Навіть територіально, щоб РФ залишалася країною-імперією, вона повинна залишатися імперією. Ми величезна держава, у нас дуже великі території. Росія зараз воює. Я проти війни, проте розумію політику Путіна в цьому сенсі", — сказав Куценко.

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