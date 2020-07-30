Россию можно сравнить с растрескавшимся стеклом, которое едва держится в раме

Об этом в 2019 году на своей странице в Facebook заявил российский социолог Игорь Эйдман, передает Politeka.

По мнению специалиста, Россия отличается от классических империй тем, что разделяется не только на колонии и метрополию. Кроме того, РФ расколота по социальным, сословным, национальным и территориальным признакам.

Эйдман указывает, что население страны состоит из приблизительно 3% высшей бюрократии (им принадлежит 90% всех финансовых ресурсов России) и 97% остального населения, которое страдает от унизительной и жестокой эксплуатации со стороны верхушки.

Кроме того, Россию можно условно разделить на метрополию (Москва) и фактические колонии, опричную РФ силовых структур и "земское" статское население, бесправное перед всевластием властей, которые унижают, пытают и грабят тех людей, которые не носят погон.

Также налицо имперский центр и национальные окраины, подвергающиеся русификаторскому давлению всё сильнее и сильнее.

"По всем этим линиям усиливается раскол и зреет открытый конфликт. Скоро ли стекло разлетится вдребезги? Это зависит только от того, когда на него надавят, например, при попытке помыть", – считает Игорь Эйдман.

Politeka писала о том, что российский журналист и писатель Александр Сотник назвал главные отличия Украины и России. В частности, он заявил, что между Украиной и Российской Федерацией всегда было много различий, в первую очередь, геополитических. Кроме того, у граждан Украины и России разный менталитет.

"Пока из Владивостока доедешь до Москвы… Просто обозначьте расстояние. А приехать в Киев из какого-либо украинского региона — проблем нет. Если что, люди в Украине мобильны, они могут приехать в Киев и устроить там Майдан, а в РФ никакого майдана не будет", — отметил он.

Российский актер и кинорежиссер украинского происхождения Гоша Куценко сделал странное заявление о России.

"Позицию Путина касательно внешней политики я не осуждаю. Она нацелена на то, чтобы сохранять Россию в том виде, в котором она есть. Даже территориально, чтобы РФ оставалась страной-империей, она должна оставаться империей. Мы огромное государство, у нас слишком большие территории. Россия сейчас воюет. Я против войны, однако понимаю политику Путина в этом смысле", — сказал Куценко.

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