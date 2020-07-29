Люди "прозрели", уяснив для себя, что Россия их "послала"

Многие жители "Л/ДНР" хотят возвращения непризнанных территорий в состав Украины

Об этом в статье для Апострофа заявил журналист Денис Казанский, сообщает Politeka.

По его словам, он лично знаком с людьми, которые ожидают реинтеграции в состав Украины.

"Многие ждут Украину не потому, что патриоты, а потому что хотят жить в стране, где есть суды, банковская система, ходят поезда", – объяснил Казанский.

Журналист убежден в том, что есть на неподконтрольных территориях такие люди, которые "прозрели", уяснив для себя, что Россия их "послала" и в состав своего государства эти земли не включит никогда.

"Людям остается выбор – жить в "банановой республике" или в Украине", – считает Денис Казанский.

Также эксперт указал на основную, по его мнению, проблему достижения мира на Донбассе.

"Проблема не в том, что Украина не хочет договариваться, а в том, что Россия не хочет принимать наши условия. Сейчас мы видим продолжение попыток заставить Киев признать ДНР и ЛНР", – резюмировал Денис Казанский.

Politeka писала, что в оккупированном Донецке начал разрушаться мост. Так, блогер "Фашик Донецкий" отметил, что в оккупированном городе со стороны улицы Университетской к парку отдыха им. Щербакова ведет пешеходный мост. Он подчеркнул, что этот мост является вторым входом в парк отдыха, поэтому даже во время войны на нем есть движение людей.

Однако по состоянию на сегодняшний день мост находится в крайне плохом состоянии, а оккупационная власть не спешит его ремонтировать.

На Донбассе убили 16-летнего украинца. О жутком преступлении, которое произошло в 2014 году, напомнил экс-депутат Борислав Береза.

"Его звали Степа Чубенко. Он был молодым парнем, у которого вся жизнь была впереди. Он был вратарем молодежной футбольной команды "Авангард" из Краматорска. Играл в КВН, писал стихи. Был искренним патриотом. Любил Украину. А в 2014 году сепары задержали его за сине-желтую ленточку. Обвинили, что он член ПС, пытали, а когда он отказался рыть окопы - казнили", - вспомнил бывший нардеп.

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