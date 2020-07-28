Российский публицист Александр Невзоров рассказал о планах Кремля на Донбасс

По его словам, Донбасс довели до такого ужасного состояния, что даже если его будут предлагать какой-то стране в подарок, она откажется.

Такое мнение он озвучил 2017 года в своем блоге для издания Обозреватель.

"Донбасс доведен до такого состояния, когда он уже не является ни для кого лакомым куском, а является только дотационной ужасной нагрузкой, содержать и восстанавливать которую, практически на данный момент, нет смысла. Если там еще будут какие-то компании террористов, то считайте, что этот регион вообще можно будет предлагать в подарок, скажем, Зимбабве. И она тоже не возьмет", - написал публицист.

Публицист считает, что если бы кто-нибудь дал президенту России Владимиру Путину волшебную палочку, с помощью которой можно было бы вернуть донбасскую ситуацию обратно, то он бы ее воспользовался.

"Россия позорно завязла в истории Донбасса. Эта история бесславна, грязная и разрушительная для имиджа самого Путина. И это разрушение уже началось. Поймите, нельзя создавать город солнца руками уголовников. Нельзя творить какую-то высокую светлую идею, пусть даже бредовую, пусть даже национальную, - ее нельзя творить руками ублюдков. А других кадров нет. И то, что получилось – получилось чудовищно и никому не нужно", - добавил Невзоров.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.