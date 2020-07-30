Напад Росії на Естонію малоймовірно

Про це у своєму блозі на Ехо Москви заявив в 2018 році журналіст і громадський діяч Матвій Ганапольський, повідомляє Politeka.

Автор вважає, що президент РФ Володимир Путін виношує плани стати главою нового союзного держави Росії і Білорусії. Тому він утримається від агресивних дій як в Естонії, так і щодо Латвії та Литви.

Якщо він зважиться розв'язати війну проти цих балтійських країн, то союзної держави не буде взагалі, так як Білорусі "допоможуть" розпрощатися з РФ.

Також експерт торкнувся можливого повноцінного нападу РФ на Україну.

На його думку, Україну у часовому відрізку можна розділити на дві частини: до нападу в Азовському морі і після нього.

"Це був остаточний перелом, коли стало зрозуміло для України: це може бути. Якщо Росія в будь-якому вигляді почне зараз нову війну з Україною, це буде її остання війна, Російській Федерації", – переконаний Матвій Ганапольський.

Його впевненість в цьому ґрунтується на тому, що не варто вірити чуткам про те, що в України немає армії або озброєння.

"Це буде найстрашніша війна в історії Російської Федерації. І це, звичайно ж, буде закінчення президентства президента Путіна. Ось тому війни з Україною не буде ніколи. Якщо буде – це буде для українців остання здача крові", – резюмував Матвій Ганапольський.

Politeka писала, що український журналіст Айдер Муждабаєв критично висловився про жителів Росії. Зокрема, він назвав сучасних росіян "жителями російської рейху" і звинуватив у подвійних стандартах і аморальності.

Також він дорікнув народ Росії в тому, що вони не вважають злочинами підлий захоплення українських територій і знущання над політв'язнями у своїх в'язницях, однак докоряють Захід за покарання, спрямовані проти окупаційної політики Кремля.

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