Российская писательница Людмила Улицкая высказалась о ситуации в современной России

По ее словам, когда санкции и нелепости войны, сжирающей безумные деньги, и содержание Крыма приведут к тому, что народ РФ сильно обеднеет и, обеднев, начнет немножко трезветь.

Об этом писательница заявила в интервью 2015 года для издания "НВ".

Также она добавила, что Россия для Запада – дальняя страна с неконтролируемой агрессией и своими атомными станциями, которые вот-вот, как Чернобыль, начнут взрываться.

"Это отсюда, изнутри, одним кажется, что на Западе только спят и видят, как Россию унизить и завоевать, другие наивно полагают, что им что то здесь надо, и они платят безумные деньги, чтобы иметь Украину в качестве плацдарма. Но дело в том, что российско-украинский конфликт мало кого интересует. Для мира, американского в частности, сегодня Россия — дальняя, опасная страна. Она далеко и несет в себе опасность для мира своей неконтролируемой агрессией и своими атомными станциями, которые вот-вот, как Чернобыль, начнут взрываться", – заявила Улицкая.

По ее словам, главное отличие Европы от России – в отношении к человеку.

"В России отношение к человеку как к расходному материалу осталось со времен советской власти. И вообще, довольно свойственно России. Когда мы говорим о европейских ценностях, это, пожалуй, один из самых важных моментов — отношение к человеческой личности как к безусловной конечной ценности. Вот что такое для меня основа европейских ценностей. Когда человек не стоит ничего — имеем тогда в итоге то, что сейчас в России", – заметила Улицкая.



Напомним, что писательница Улицкая объяснила, чей Крым на самом деле.

Как сообщала Politeka, писательница Улицкая заголосила из-за "ущемления" русского языка в Украине.

Также Politeka писала, что писательница Улицкая поставила неутешительный диагноз жителям России.