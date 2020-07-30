Нападение России на Эстонию маловероятно
Об этом в своем блоге на Эхо Москвы заявил в 2018 году журналист и общественный деятель Матвей Ганапольский, сообщает Politeka.
Автор считает, что президент РФ Владимир Путин вынашивает планы стать главой нового союзного государства России и Белоруссии. Поэтому он удержится от агрессивных действий как в отношении Эстонии, так и в отношении Латвии и Литвы.
Если он решится развязать войну против этих балтийских стран, то союзного государства не будет вообще, так как Беларуси "помогут" распрощаться с РФ.
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Также эксперт коснулся возможного полноценного нападения РФ на Украину.
По его мнению, Украину во временном отрезке можно разделить на две части: до нападения в Азовском море и после него.
"Это был окончательный перелом, когда стало понятно для Украины: это может быть. Если Россия в любом виде начнет сейчас новую войну с Украиной, это будет ее последняя война, Российской Федерации", – убежден Матвей Ганапольский.
Его уверенность в этом основывается на том, что не стоит верить слухам о том, что у Украины нет армии или вооружения.
"Это будет самая страшная война в истории Российской Федерации. И это, конечно же, будет окончание президентства президента Путина. Вот поэтому войны с Украиной не будет никогда. Если будет – это будет для украинцев последняя сдача крови", – подытожил Матвей Ганапольский.
Politeka писала, что украинский журналист Айдер Муждабаев критично высказался о жителях России. В частности, он назвал современных россиян "жителями русского рейха" и обвинил в двойных стандартах и безнравственности.
Также он упрекнул народ России в том, что они не считают преступлениями подлый захват украинских территорий и издевательства над политзаключенными в своих тюрьмах, однако укоряют Запад за наказания, направленные против оккупационной политики Кремля.
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