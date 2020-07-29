Російська письменниця Людмила Улицька висловилася про ситуацію в сучасній Росії

За її словами, коли санкції і безглуздості війни, пожирають шалені гроші, і вміст Криму приведуть до того, що народ РФ сильно збідніє і не збіднівши, почне трішки тверезіти.

Про це письменниця заявила в інтерв'ю 2015 року для видання "НВ".

Також вона додала, що Росія для Заходу – далека країна з неконтрольованою агресією і своїми атомними станціями, які ось-ось, як Чорнобиль, почнуть вибухати.

"Це звідси, зсередини, одним здається, що на Заході тільки сплять і бачать, як принизити Росію та завоювати, інші наївно вважають, що їм тут винні, і вони платять шалені гроші, щоб мати Україну як плацдарм. Але справа в тому, що російсько-український конфлікт мало кого цікавить. Для світу, американського зокрема, сьогодні Росія — далека, небезпечна країна. Вона далеко і несе в собі небезпеку для світу своєю неконтрольованою агресією і своїми атомними станціями, які ось-ось, як Чорнобиль, почнуть вибухати", – заявила Улицька.

За її словами, головна відмінність Європи від Росії – у відношенні до людини.

"В Росії ставлення до людини як до видаткового матеріалу залишилося з часів радянської влади. І взагалі, досить властиво Росії. Коли ми говоримо про європейські цінності, це, мабуть, один з найбільш важливих моментів — ставлення до людської особистості як до безумовної кінцевої цінності. Ось що таке для мене основа європейських цінностей. Коли людина не варта нічого — тоді маємо в результаті те, що зараз в Росії", – помітила Улицька.



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