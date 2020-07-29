Через дві-три тижні Путін може сказати, що прийшла пора виконувати політичну частину домовленостей

Про це у своєму блозі на сторінках Української правди пише професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань, передає Politeka.

"Закріплюйте в Конституції "особливий статус" ОРДЛО, проводите там вибори... І буде вимагати політичних поступок", – прошнозирует експерт.

Гарань поділився своєю пересторогою стосовно того, що під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський обговорював з російським президентом Володимиром Путіним не тільки закон про "особливий статус" ОРДЛО, але і "Закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України".

На його думку, саме Росія пішла на примирення, то це неспроста: вона хоче добитися цим досягнення своїх цілей.

"Україні важливо, щоб припинилися обстріли, Путіну це потрібно найменше – з допомогою всього цього він і тисне на Україну", – вважає Олексій Гарань.

Також автор вказує на можливі небезпеки для Києва у зв'язку з досягнутою угодою про перемир'я.

"Українська армія може опинитися в невигідному становищі, відбудеться політична легітимізація бойовиків, Росія буде гнути свою лінію: це внутрішньоукраїнський конфлікт, домовляйтеся самі, а з нас треба знімати санкції", – резюмував Олексій Гарань.

Politeka писала, що другий президент України Леонід Кучма вирішив вийти з Тристоронньої контактної групи з Донбасу з-за того "трешу", який зараз відбувається у владі. Таку думку висловив український політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.

"Не важко здогадатися, що "відхід" Кучми з Мінська не є бажанням просто відійти від справ. Ще рік тому, коли Кучма майже феєрично повернувся до участі в контактній групі, означало, що Україна буде рухатися шляхом Мінських угод, так, саме тих "мінських угод", які так нещадно критикував Зеленський, йдучи до влади, саме тих угод, на які так кидались "експерти" з пулу Коломойського", - зазначив Смолій.

Письменник Юрій Андрухович висловився про жителів Донбасу. За його словами, українська армія може повернути окуповані території на сході, проте завоювати симпатії проросійськи налаштованих мешканців Донбасу набагато складніше.

"РФ Україні не ворог": скандальний Лоза не помітив російської агресії на Донбасі.

"Пішов на концерт Кобзона": на Донеччині ліквідовано бойовик з бази "Миротворця", подробиці і фото.

Письменник Валетів рассказал як Росія повертає СРСР: "Він знову з нами".