Оккупанта ликвидировали за день до начала перемирия

На Донбасе был ликвидирован еще один оккупант

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение офицера ВСУ и блогера Анатолия Штирлица в соцсети.

Так, украинский военный и блогер сообщил, что на Донбассе погиб боевик "ЛДНР" Владислав Поврознюк с позывным "Сява". Известно, что оккупанта ликвидировали 26 июля - накануне начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе, о котором договорилась ТКГ в Минске.

Боевик также был внесен в базу "Чистилище" на сайте "Миротворец".

Согласно информации организации "Миротворец", "Сява" родился 14 июля 1989 года. Родной город - Новомосковск Днепропетровской области.

Проживал боевик в городе Петровск Луганской области.

Ранее сообщалось, что с 27 июля 2020 года на Донбассе началось всеобъемлющее перемирие, в рамках которого запрещается открывать огонь, использовать снайперов и аэроразведку. Также по условиям перемирия, о котором накануне договорилась ТКГ в Минске, с позиций как украинских военных, так и боевиков "ЛДНР" должно быть отведено все тяжелое вооружение. На фоне этого в Украине возникли протестные настроения в обществе и среди оппозиционных политических сил - мол, такое перемирие не пойдет на пользу Украине, а лишь будет означать ее капитуляцию в война на Донбассе.

Напомним, офицер ВСУ жестко высказалась о митингах против перемирия: "военные смеются с паники гражданских".

Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.

Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу: "Польза только для...".