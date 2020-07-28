На Донбасе был ликвидирован еще один оккупант
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение офицера ВСУ и блогера Анатолия Штирлица в соцсети.
Так, украинский военный и блогер сообщил, что на Донбассе погиб боевик "ЛДНР" Владислав Поврознюк с позывным "Сява". Известно, что оккупанта ликвидировали 26 июля - накануне начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе, о котором договорилась ТКГ в Минске.
Боевик также был внесен в базу "Чистилище" на сайте "Миротворец".
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Согласно информации организации "Миротворец", "Сява" родился 14 июля 1989 года. Родной город - Новомосковск Днепропетровской области.
Проживал боевик в городе Петровск Луганской области.
Ранее сообщалось, что с 27 июля 2020 года на Донбассе началось всеобъемлющее перемирие, в рамках которого запрещается открывать огонь, использовать снайперов и аэроразведку. Также по условиям перемирия, о котором накануне договорилась ТКГ в Минске, с позиций как украинских военных, так и боевиков "ЛДНР" должно быть отведено все тяжелое вооружение. На фоне этого в Украине возникли протестные настроения в обществе и среди оппозиционных политических сил - мол, такое перемирие не пойдет на пользу Украине, а лишь будет означать ее капитуляцию в война на Донбассе.
Напомним, офицер ВСУ жестко высказалась о митингах против перемирия: "военные смеются с паники гражданских".
Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.
Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу: "Польза только для...".