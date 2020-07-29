Через две-три недели Путин может сказать, что пришла пора выполнять политическую часть договоренностей
Об этом в своем блоге на страницах Украинской правды пишет профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань, передает Politeka.
"Закрепляйте в Конституции "особый статус" ОРДЛО, проводите там выборы... И будет требовать политических уступок", – прошнозирует эксперт.
Гарань поделился своей настороженностью касаемо того, что во время телефонной беседы президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным не только закон об "особый статус" ОРДЛО, но и "Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины".
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По его мнению, раз Россия пошла на примирение, то это неспроста: она хочет добиться этим достижения своих целей.
"Украине важно, чтобы прекратились обстрелы, Путину это нужно меньше всего – с помощью всего этого он и давит на Украину", – считает Алексей Гарань.
Также автор указывает на возможные опасности для Киева в связи с достигнутым соглашением о перемирии.
"Украинская армия может оказаться в невыгодном положении, состоится политическая легитимизация боевиков, Россия будет гнуть свою линию: это внутриукраинский конфликт, договаривайтесь сами, а с нас надо снимать санкции", – подытожил Алексей Гарань.
Politeka писала, что второй президент Украины Леонид Кучма решил выйти из Трехсторонней контактной группы по Донбасу из-за того "трэша", который сейчас происходит во власти. Такое мнение выразил украинский политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.
"Не трудно догадаться, что "уход" Кучмы из Минска не является желанием просто отойти от дел. Еще год назад, когда Кучма почти феерично вернулся к участию в контактной группе, означало, что Украина будет двигаться путем Минских соглашений, да, именно тех "минских соглашений", которые так беспощадно критиковал Зеленский, идя к власти, именно тех сделок, на которые так бросались "эксперты" из пула Коломойского", - отметил Смолий.
Писатель Юрий Андрухович высказался о жителях Донбасса. По его словам, украинская армия может вернуть оккупированные территории на востоке, однако завоевать симпатии пророссийски настроенных жителей Донбасса гораздо сложнее.
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