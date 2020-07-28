Відома російська письменниця Людмила Улицька висловилася про майбутнє відносин між Україною і Росією

За її словами, нинішні токсичні відносини між Україною і Росією зміниться в кращу сторону лише через два-три покоління.

Таку думку вона висловила в інтерв'ю 2019 року для видання Обозреватель.

"Ситуація такого глибокого абсурду між Україною і Росією не може тривати довго. Сподіваюся, вона розвіється. Адже нинішні стосунки просто жахливі, нереальні і виключно токсичні. Але ніяка влада не вічна, і якщо вона змінитися в Росії, то через два-три покоління ця травма між нашими народами може знакнути", – припустила Улицька.

За її словами, також найближчим часом Україні від Росії не варто чекати вибачень, хоча російська держава повинна це зробити.

"За логікою політичного життя сьогоднішнього дня Росія перед Україною вибачатися не збирається – це абсолютно очевидно. Якщо змусять вибачатися, то, може, вибачаться. Але це буде залежати, скільки нулів після цифри буде задіяно в цьому розміні", – додала письменниця.

Також раніше повідомлялося, що Людмила Улицька розповіла про критичну ситуацію в Росії. За її словами, з Росії їде багато людей, в основному ті, хто здатний виробляти суперпродукт, який потрібен усьому світі.

Як повідомляла Politeka, письменниця Улицька заголосила через "утиск" російської мови в Україні.

Також Politeka писала, що письменниця Улицька поставила невтішний діагноз жителям Росії.