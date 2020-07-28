Известная российская писательница Людмила Улицкая высказалась о будущем отношений между Украиной и Россией

По ее словам, нынешние токсичные отношения между Украиной и Россией изменится в лучшую сторону только через два-три поколения.

Такое мнение она высказала в интервью 2019 года для издания Обозреватель.

"Ситуация такого глубокого абсурда между Украиной и Россией не может длиться долго. Надеюсь, она развеется. Ведь нынешние отношения просто чудовищные, нереальные и исключительно токсичные. Но никакая власть не вечная, и если она смениться в России, то через два-три поколения эта травма между нашими народами может изжиться", – предположила Улицкая.

По ее словам, также в ближайшее время Украине от России не стоит ждать извинений, хотя российское государство должно это сделать.

"По логике политической жизни сегодняшнего дня Россия перед Украиной извиняться не собирается – это совершенно очевидно. Если заставят извиняться, то, может, извинятся. Но это будет зависеть, сколько нулей после цифры будет задействовано в этом размене", – добавила писательница.

Также ранее сообщалось, что Людмила Улицкая рассказала о критической ситуации в России. По ее словам, из России уезжает много людей, в основном те, кто способен производить суперпродукт, который нужен всему миру.

Напомним, что писательница Улицкая объяснила, чей Крым на самом деле.

Как сообщала Politeka, писательница Улицкая заголосила из-за "ущемления" русского языка в Украине.

Также Politeka писала, что писательница Улицкая поставила неутешительный диагноз жителям России.