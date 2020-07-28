Письменник Юрій Андрухович висловився про жителів Донбасу

За його словами, українська армія може повернути окуповані території на сході, проте завоювати симпатії проросійськи налаштованих мешканців Донбасу набагато складніше.

Таку думку він висловив 2016 року в інтерв'ю сайту "Радіо Свобода".



"Території? Гаразд, території можна завойовувати. Люди! Голови! Що робиться в головах? Що там вирує всередині? Я далеко не впевнений, що за роки боїв на Донбасі так званих "народних республік" в більшості своїй місцеве населення стало більш проукраїнським. От мені здається, що навпаки - населення не стало більш проукраїнським", - заявив письменник.

При цьому, на думку Андруховича, не варто звинувачувати в усьому "зазомбованість" місцевого населення. Андрухович також заявив, що після звільнення Донбасу необхідно буде провести референдум, щоб дізнатися, скільки людей хоче бути з Україною, а скільки ні.

"Але я боюся, що не будуть такими вже оптимістичними результати цих опитувань", - резюмував він.

"Ми трохи знімаємо відповідальність за майбутнє, коли ми звалюємо події на Донбасі на зазомбованість просто. Ось ми знайшли таке пояснення, що воно зазомбовано. Але гуцули в Карпатах дивляться теж тільки російське телебачення, російські телеканали, але "гуцульських народних республік" не створюють. Тобто по-своєму зазомбовані, теж живуть цими серіалами, живуть російськими шоу, але це чомусь не має продовження в їх безпосередньо політичних якихось поглядах і діях", - зазначив він.

Як повідомляла Politeka, Андрухович закликав розпрощатися з Кримом і Донбасом ще до вторгнення РФ

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