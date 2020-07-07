Письменник Юрій Андрухович висловився про конфлікт України і Росії

На його думку, Україна зможе помиритися з Росією лише тоді, коли вона покине Донбас і Крим, а також пройде шлях "зречення від путінізму". Крім того, він засумнівався в тому, що росіяни взагалі можуть "прибратися і залишити нас у спокої"

Таку думку він озвучив 2019 року в інтерв'ю для журналістів видання Укрінформ.

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"Від нас потрібна лише добра воля в той момент, коли вони заберуться геть з України, повернуть Крим і коли росіяни самі засудять цю свою агресію. З цього моменту, з наступного дня Україна вже може подавати їм руку", – заявив він.

Він зазначив, що росіянам необхідно зрозуміти, що творить Кремль в Україні жахливо і неправильно. Але, на жаль, Росія до цього ще не готова.

"Після Путіна буде хтось, хто в силу різних причин теж буде якось формувати цю політику. Взагалі, було б краще, якби російське суспільство пройшло через горнило самокритики, горнило відмови і зречення від цього путінізму. Як нацистському рейху треба було перетворитися на руїни, щоб його населення відмовилося від нацизму і усвідомило, що це було жахливо. Однак, на жаль, Росія до цього поки не готова", – вважає Андрухович.

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Також раніше повідомлялося, що Юрій Андрухович розкритикував президента РФ Володимира Путіна, назвавши його "небезпечним невігласом".

Коментуючи слова Путіна про українців та історію України, сказані ним в одному з інтерв'ю ТАСС, письменник заявив, що Путін показує "дрімучий рівень знань, що просто руки опускаються ".

"Путін - це невіглас, який насправді прикидається невігласом. Він абсолютно свідомо дезінформує. Це один з основних методів його діяльності – брехати. Якщо людина на брехні побудувала всю свою кар'єру – і до того, як стала президентом, і вже ставши ним, – це вже увійшло в хронічну стадію", – переконаний письменник.

Як повідомляла Politeka, Андрухович закликав розпрощатися з Кримом і Донбасом ще до вторгнення РФ

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.