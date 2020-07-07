Такое может никогда и не случится

Писатель Юрий Андрухович высказался о конфликте Украины и России

По его мнению, Украина сможет помириться с Россией лишь тогда, когда она покинет Донбасс и Крым, а также пройдет путь "отречения от путинизма". Кроме того, он усомнился в том, что россияне вообще могут "убраться и оставить нас в покое"

Такое мнение он озвучил 2019 года в интервью для журналистов издания Укринформ.

"От нас нужна будет только добрая воля в тот момент, когда они уберутся вон из Украины, вернут Крым и когда россияне сами осудят эту свою агрессию. С этого момента, со следующего дня Украина уже может подавать им руку", – заявил он.

Он отметил, что россиянам необходимо понять то, что творит Кремль в Украине ужасно и неправильно. Но, к сожалению, Россия к этому еще не готова.

"После Путина будет кто-то, кто в силу разных причин тоже будет как-то формировать эту политику. Вообще, было бы лучше, если бы российское общество прошло через такое горнило самокритики, горнило отказа и отречения от этого путинизма. Как нацистскому рейху надо было превратиться в руины, чтобы его население отказалось от нацизма и осознало, что это было ужасно. Однако, к сожалению, Россия к этому пока не готова", – считает Андрухович.

Также ранее сообщалось, что Юрий Андрухович раскритиковал президента РФ Владимира Путина, назвав его "опасным невеждой".

Комментируя слова Путина об украинцах и истории Украины, сказанные им в одном из интервью ТАСС, писатель заявил, что Путин показывает "дремучий уровень знаний, что просто руки опускаются ".

"Путин - это невежда, который на самом деле притворяется невеждой. Он совершенно сознательно дезинформирует. Это один из основных методов его деятельности – врать. Если человек на лжи построил всю свою карьеру – и до того, как стал президентом, и уже став им, – это уже вошло в хроническую стадию", – убежден писатель.

Напомним, что писатель Андрухович рассказал о неожиданной опасности для украинцев

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.