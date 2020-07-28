Писатель Юрий Андрухович высказался о жителях Донбасса

По его словам, украинская армия может вернуть оккупированные территории на востоке, однако завоевать симпатии пророссийски настроенных жителей Донбасса гораздо сложнее.

Такое мнение он высказал 2016 года в интервью сайту "Радіо Свобода".



"Территории? Ладно, территории можно завоевывать. Люди! Головы! Что делается в головах? Что там бурлит внутри? Я далеко не уверен, что за годы сражения на Донбассе так называемых "народных республик" в большинстве своем местное население стало более проукраинским. Вот мне кажется, что наоборот - население не стало более проукраинским", - заявил писатель.

При этом, по мнению Андруховича, не стоит винить во всем "зазомбированность" местного населения. Андрухович также заявил, что после освобождения Донбасса необходимо будет провести там референдум, чтобы узнать, сколько людей хочет быть с Украиной, а сколько нет.

"Но я боюсь, что не будут такими уж оптимистичными результаты этих опросов", - резюмировал он.

"Мы немного снимаем ответственность за будущее, когда мы события на Донбассе сваливаем на зазомбированность просто. Вот мы нашли такое объяснение, что оно зазомбировано. Но гуцулы в Карпатах смотрят тоже только российское телевидение, российские телеканалы, но "гуцульских народных республик" не создают. То есть по-своему зазомбированы, тоже живут этими сериалами, живут российскими шоу, но это почему-то не имеет продолжения в их непосредственно политических каких-то взглядах и действиях", - отметил он.

Напомним, что писатель Андрухович рассказал о неожиданной опасности для украинцев.

Также Politeka писала, что писатель Андрухович раскрыл, когда Украина сможет простить Россию.