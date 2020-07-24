Газпром повільно, але впевнено втрачає вплив на світовому газовому ринку

Про це у своєму блозі для Обозревателя пише блогер Аnti-colorados, повідомляє Politeka.

Автор нагадав, що россискому монополісту завтра доведеться виплатити купон за десятирічними єврооблігаціями. Визнаючи, що це звичайна практика, зі строком погашенням в 2021 році (GAZ-21). Загалом, це – досить поширена практика, однак Аnti-colorados звертає увагу на те, як відбудеться цей захід на цей раз.

"Раніше Газпрому вистачало власної валюти, щоб здійснювати виплати за фінансовими зобов'язаннями і продавати валюту на біржі, чим підтримувався курс рубля. Але очевидно, що валютний насос у Газпрому серйозно зносився і довелося добувати валюту таким незвичайним чином", – зазначає блогер.

Також він напомнинает і про інших неприємних речей, які довелося пережити Газпрому за останній час. Зокрема, припинення поставок газу в Туреччину і продаж 34% акцій латвійського оператора ГТС Conexus Baltic Grid.

"Це не перший випадок, коли з-за вимог європейських правил росіянам доводиться поступитися своїми інтересами. Аналогічна ситуація сталася і у випадку з газопроводом OPAL. Тоді росіянам довелося втратити 100% заповнення цієї труби", – нагадав експерт.

Великі процеси, констатує Аnti-colorados, продовжують свій рух.

"Вчора було 100% наповнення труби російським газом, сьогодні – ні. Вчора газ йшов двома газопроводами, сьогодні – не йде ні по одному з них, а післязавтра дивись: і труб немає, а далі – немає ні Газпрому, ні РФ", – резюмував блогер.

Politeka писала, що Туреччина максимально скоротила закупівлі російського газу. Про це розповів російський блогер, експерт в енергетичній сфері і міжнародній політиці Ель Мюрид. Експерт звернув увагу, що газопровід "Блакитний потік" простоює вже півтора місяці.

"Він був закритий у травні на профілактику і технічне обслуговування, терміном завершення робіт називалася дата 29 травня, але робота так і не була відновлена. Причина цілком банальна - Туреччина настільки скоротила закупівлі російського газу, що їй цілком достатньо потужностей "Турецького потоку" – пояснив ситуацію Мюрид.

Російський "Газпром" може втратити вплив на світовому газовому ринку. Причиною такого перевороту стала заява міністра енергетики Катару, в якому він анонсував збільшення кількості видобутку газу компанією Qatar Petroleum - головним конкурентом Газпрому. Більш того, Катар не боїться ціновій війні, так як є найбільш ефективним виробником.

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