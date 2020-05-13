Россияне в шоке от таких сумм и таких трат в период кризиса

Российская корпорация «Газпром» подтвердила планы на создание гавани для реплики корабля «Полтава»

Потратить на это собираются 5,3 млрд руб, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Пристань появится на территории культурно-исторического центра «Парусник «Полтава»», который будет построен в Приморском районе Санкт-Петербурга. Работы предполагается завершить в 2022 году. В 9,9 млн рублей оценивается авторский надзор за реализацией проекта.

Эта новость вызвала ажиотаж в сети, поскольку россияне, чьи финансовые запасы съел вынужденный карантин, не сдерживали эмоций по поводу таких несвоевременных трат.

«Газпром в 2020 году потратит 5,3 млрд. рублей на пристань для копии корабля "Полтава" времён Петра I. На пристань. Для копии корабля. 5,3 миллиарда рублей. А вы, не получившие от государства ни копейки, отнеситесь с пониманием», – пишет блогер Профессор Преображенский.

«Путин планово тратит деньги на помпезные проекты. Этим занимались Гитлер, Сталин, императоры, короче, автократы и диктаторы», «Его вручную будут набирать, для исторической достоверности», «Отнеситесь к этому с пониманием , пристань это важнейшее стратегическое сооружение от врагов!», «Тут интересна не сама пристань как таковая, тут интересно, сколько от 5.3 млрд. можно по карманам распихать», «За эти деньги можно построить современное судно и причал настоящий, если руки конечно не из ж*пы. А так делают копии, чтобы ничего не делать», «Тут вопрос кому достался подряд с начальной сметой в 5,3 млрд которая в итоге как обычно может вырасти до 10 млрд», – пишут в комментариях.

Историческая справка: 54-пушечный парусный линейный корабль 4 ранга «Полтава», названный так в честь победы русской армии в Полтавской битве, был спущен на воду со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства 15 июня 1712 года. «Полтава» стал первым линейным кораблем Балтийского флота. В строительстве парусника принимал участие Петр I.

Спустя триста лет было инициировало воссоздание этого судна в натуральную величину. 27 мая 2018 года, в День города, «Полтава» была торжественно спущена на воду.

Буквально недавно появилась информация о том, что в бюджете «Газпрома» нашли «дыру» на 10 млрд. долларов. По итогам 2019 года компания стала убыточной по денежным потокам. Причины все те же — резкое падение цен и спроса на газ в Европе. В итоге «Газпром» потратил на капитальные стройки на 190 млрд рублей больше, чем получил от операционной деятельности

Напомним, Путин обратился к россиянам в прямом эфире и взвыл о помощи.

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