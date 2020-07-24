Газпром медленно, но уверенно теряет влияние на мировом газовом рынке

Об этом в своем блоге для Обозревателя пишет блогер Аnti-colorados, сообщает Politeka.

Автор напомнил, что россискому монополисту завтра придется выплатить купон по десятилетним еврооблигациям. Признавая, что это обычная практика, , со сроком погашением в 2021 году (GAZ-21). В общем, это – довольно распространенная практика, однако Аnti-colorados обращает внимание на то, как произойдет это мероприятие на этот раз.

"Ранее Газпрому хватало собственной валюты, чтобы осуществлять выплаты по финансовым обязательствам и продавать валюту на бирже, чем поддерживался курс рубля. Но очевидно, что валютный насос у Газпрома серьезно поизносился и пришлось добывать валюту таким необычным для себя образом", – указывает блогер.

Также он напомнинает и о других неприятных вещах, которые пришлось пережить Газпрому за последнее время. В частности, прекращение поставок газа в Турцию и продажу 34% акций латвийского оператора ГТС Conexus Baltic Grid.

"Это не первый случай, когда из-за требований европейских правил россиянам приходится поступиться своими интересами. Аналогичная ситуация произошла и в случае с газопроводом OPAL. Тогда россиянам пришлось утратить 100% заполнение этой трубы", – напомнил эксперт.

Большие процессы, констатирует Аnti-colorados, продолжают свое движение.

"Вчера было 100% наполнение трубы российским газом, сегодня – нет. Вчера газ шел по двум газопроводам, сегодня – не идет ни по одному из них, а послезавтра глядишь: и труб нет, а дальше – нет ни Газпрома, ни РФ", – подытожил блогер.

Politeka писала, что Турция максимально сократила закупки российского газа. Об этом рассказал российский блогер, эксперт в энергетической сфере и международной политике Эль Мюрид. Эксперт обратил внимание, что газопровод "Голубой поток" простаивает уже полтора месяца.

"Он был закрыт в мае на профилактику и техническое обслуживание, сроком завершения работ называлась дата 29 мая, но работа так и не была возобновлена. Причина вполне банальна - Турция настолько сократила закупки российского газа, что ей вполне достаточно мощностей "Турецкого потока" – объяснил ситуацию Мюрид.

Российский "Газпром" может потерять влияние на мировом газовом рынке. Причиной такого переворота стало заявление министра энергетики Катара, в котором он анонсировал увеличение количества добычи газа компанией Qatar Petroleum - главным конкурентом Газпрома. Более того, Катар не боится ценовой войне, так как является самым эффективным производителем.

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