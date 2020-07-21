Турции оказался не нужен российский газ

Такое мнение высказал в Facebook российский блогер, эксперт в энергетической сфере и международной политике Эль Мюрид, сообщает Politeka.

Эксперт обратил внимание на сообщения о том, что газопровод "Голубой поток" по неизвестным причинам простаивает уже полтора месяца.

"Он был закрыт в мае на профилактику и техническое обслуживание, сроком завершения работ называлась дата 29 мая, но работа так и не была возобновлена. Причина вполне банальна - Турция настолько сократила закупки российского газа, что ей вполне достаточно мощностей "Турецкого потока" – объяснил ситуацию Мюрид.

Российский газ, продолжил аналитик, последние три года замещается поставками СПГ и дополнительными закупками газа из Азербайджана. В таких условиях "Голубой поток" становится избыточным невостребованным.

"Падение экспорта Газпрома практически по всем направлениям становится уже хроническим. Какое-то время сохранять избыточные мощности придется, так как есть слабая и почти несбыточная надежда на то, что ситуация исправится, но в реальности нужно готовиться к тому, что российский экспорт углеводородов в перспективе сократится - и уже не на проценты, а в разы", – прогнозирует Эль Мюрид.

Эксперт называет причины сложившейся ситуации: сокращение спроса, вызванное экономическими причинами и программы перехода на возобновляемые источники энергоресурсов.

"Сокращение спроса становится неизбежным, так как мировой кризис разрешается специфической "мировой войной", цели которой - ликвидация избыточных промышленных мощностей. А значит - сокращение спроса на сырье становится объективным. Вторая причина - в токсичности России как поставщика ресурсов. Политика шантажа и давления плюс откровенно недружественные и даже враждебные действия Кремля по отношению к большинству своих "партнеров" делает его буквально изгоем. Логично, что "партнеры" бегут от заманчивых предложений и самого Кремля, как от зачумленного", – озвучил свою точку зрения блогер.

Мюрид отмечает также, что ряд национальных рынков либо закрываются от поставок российского газа (как это происходит в Украине или Польше), или же сокращают свою зависимость от него максимально ускоренными темпами.

"Голубой поток" – первый сигнал, но неизбежно встанет вопрос о других трубопроводных системах, которые тоже используются не в полной мере. Все они испытывают хроническую недозагрузку, и вряд ли положение выправится. Естественно, что пустующие и незадействованные мощности будут негативно отражаться на рентабельности экспорта Газпрома, дополнительно усугубляя его и без того незавидное положение", – подытожил Эль Мюрид.

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