Новину про невтручання Кремля у британський Brixit - фейк

Про це у своїй статті для DW пише журналіст Костянтин Еггерт, передає Politeka.

Автор закликає не вірити заголовками у російських ЗМІ, так як насправді Комітет, який готував доповідь про вплив РФ на справи в Британії, виконав величезну роботу, опитавши десятки співробітників спецслужб, міністерств, експертів та підприємців.

Егерт переконаний в тому, що доповідь – дуже неприємна новина для Москви, так як дає загальне уявлення про те, як відповість офіційний Лондон президенту РФ Володимиру Путіну.

"Доповідь рекомендує всіляко розширити і грунтовно профінансувати підрозділи спецслужб, які займаються війною в кіберпросторі", – пише журналіст.

Проте "вишенькою на торті", за словами експерта, стала одна з рекомендацій доповіді, яку адресували британському МЗС.

Її суть в наступному: дипломатам з Великобританії слід повністю відмовитися від спроб шукати взаєморозуміння з Кремлем до тієї пори, поки Російська Федерація не припинить агресивні дії на території Британії, в тому числі застосування хімічної зброї.

"Якщо рекомендації реалізують на практиці, то Британія стане для російського режиму набагато більш жорстким противником у сфері кібервійн, шпигунства і політичного піару. Під загрозою опиняться інтереси російських олігархів, причому не тільки у Великобританії, але і, враховуючи роль Лондона в глобальній економіці та фінансах, у всьому світі. А це здатне вплинути вже на ситуацію в самій Росії", – резюмував Костянтин Еггерт.

Politeka писала, що Російські окупанти не пропускають українські кораблі через Керченську протоку. Таку заяву зробив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

"Безпосередньо військові кораблі взагалі у нас зараз не заходять через Керченську протоку. А що стосується цивільних, то частина кораблів заходить", - зазначив він.

Також у нього викликає побоювання досить велика кількість бойових кораблів в акваторії Азовського моря.

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