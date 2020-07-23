Скандальный российский писатель Захар Прилепин озвучил страшилку о Майдане в России, сравнивая РФ с гей-парадом

Так, в эфире НТВ 2019 года он заявил, что не хочет видеть у руля РФ людей, для которых "крымская победа и донбасское стояние являлось временем позора. Они так и говорят: временем позора. Которые хотят всё, как они это называют, ворованное — вернуть", передает Обозреватель.

Захар Прилепин