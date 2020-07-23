Скандальный российский писатель Захар Прилепин озвучил страшилку о Майдане в России, сравнивая РФ с гей-парадом

Так, в эфире НТВ 2019 года он заявил, что не хочет видеть у руля РФ людей, для которых "крымская победа и донбасское стояние являлось временем позора. Они так и говорят: временем позора. Которые хотят всё, как они это называют, ворованное — вернуть", передает Обозреватель.

Скандальный писатель отмечает, что никогда не примет людей, которые призывают вернуть Крым и уйти с Донбасса, и не поверит в их гуманизм и благие намерения. По его словам, у них совершенно другая система ценностей и их ничто не роднит с ним, даже русская литература.

"Моя Родина — это и есть наивысшая форма моей свободы. Меня могут не устраивать — и не устраивают — сытые коты во власти, но меня устраивает, как минимум, география моей страны и ее победы, ее вечный бессмертный полк", - подчеркнул Прилепин.

Писатель считает, что его оппоненты сначала якобы борются с коррупцией, но, получая власть, не решают эту проблему. В этом ключе он и стал сравнивать Россию с дурдомом и гей-парадом.

"Вместо этого страна (Россия-прим.ред) начинает напоминать дурдом с гей-парадом — и в переносном смысле, и в самом прямом. И чтоб обязательно Сталин был уравнен с Гитлером, и еще сто пунктов, которые проходят через мое сердце", - заявил Прилепин.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.