Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", зробив дивну заяву

За його словами, російський поет Сергій Єсенін нібито розписував матюками коломийками стіни Пристрасного монастиря і хамив з естради своїм слухачам. При цьому його поезія залишається улюбленою і шанованою. Суспільство повинно мати сміливість любити артистів такими, які вони є, навіть якщо вони відкрито заявляють про свою агресію по відношенню до України.

Таку заяву одіозний російський письменник Захар Прилепін зробив 2018 року в інтерв'ю для Лайфа.



"Єсенін, приміром, матюками коломийками розписував стіни Пристрасного монастиря і хамив з естради недбайливим слухачам. Російська поезія та поведінка Єсеніна - це одне і те ж? Давай каструєм Єсеніна, зробимо його пристойним і симпатичним, щоб нікого не травмувати. Майте сміливість сприймати артиста, який він є", - додав він.

За словами письменника, на Донбасі постійно стріляють і вбивають тисячі дорослих і сотні дітей, але ніхто не падає в непритомність і не поспішає в неї падати.

"На Донбасі стріляють, там убили тисячі дорослих і сотні дітей. Давайте усі разом падати в непритомність. Від обстрілу ніхто в непритомність не квапиться впасти", - цинічно додав Прилепін, який публічно став на бік терористів самопроголошеної "ДНР".

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

Як повідомляла Politeka, терориста Прилєпіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.

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