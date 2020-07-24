Новость о невмешательстве Кремля в британский Brixit - фейк
Об этом в своей статье для DW пишет журналист Константин Эггерт, передает Politeka.
Автор призывает не верить заголовкам в российских СМИ, так как на самом деле Комитет, который готовил доклад о влиянии РФ на дела в Британии, проделал огромную работу, опросив десятки сотрудников спецслужб, министерств, экспертов и предпринимателей.
Эгерт убежден в том, что доклад – очень неприятная новость для Москвы, так как дает общее представление о том, как ответит официальный Лондон президенту РФ Владимиру Путину.
Подружка русской Кардашьян в тесном белье едва удержала внушительные формы: «Даже Квитко позавидует»
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала, как выглядит с утра: "Огонь"
Роскошная внучка Боярского с шестым размером устроила «взрослые» танцы: «Как подпрыгивают…»
Мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини»
"Доклад рекомендует всемерно расширить и основательно профинансировать подразделения спецслужб, занимающиеся войной в киберпространстве", – пишет журналист.
Однако "вишенкой на торте", по словам эксперта, стала одна из рекомендаций доклада, которую адресовали британскому МИД.
Ее суть в следующем: дипломатам из Великобритании следует полностью отказаться от попыток искать взаимопонимание с Кремлем до той поры, пока Российская Федерация не прекратит агрессивные действия на территории Британии, в том числе применение химического оружия.
"Если рекомендации реализуют на практике, то Британия станет для российского режима намного более жестким противником в сфере кибервойн, шпионажа и политического пиара. Под угрозой окажутся интересы российских олигархов, причем не только в Великобритании, но и, учитывая роль Лондона в глобальной экономике и финансах, во всем мире. А это способно повлиять уже на ситуацию в самой России", – подытожил Константин Эггерт.
Politeka писала, что Российские оккупанты не пропускают украинские корабли через Керченский пролив. Такое заявление сделал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.
"Непосредственно военные корабли вообще у нас сейчас не заходят через Керченский пролив. А что касается гражданских, то часть кораблей заходит", - отметил он.
Также у него вызывает опасение довольно большое количество боевых кораблей в акватории Азовского моря.
Сотник рассказал, что Путин смог сделать за годы правления: "Способен построить только..."
Скандальный Прилепин припугнул Россию Майданом: "Страна начинает напоминать дурдом".
"Через неделю Кремль начинает вывод войск": Боровой раскрыл план освобождения Крыма.