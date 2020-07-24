Новость о невмешательстве Кремля в британский Brixit - фейк

Об этом в своей статье для DW пишет журналист Константин Эггерт, передает Politeka.

Автор призывает не верить заголовкам в российских СМИ, так как на самом деле Комитет, который готовил доклад о влиянии РФ на дела в Британии, проделал огромную работу, опросив десятки сотрудников спецслужб, министерств, экспертов и предпринимателей.

Эгерт убежден в том, что доклад – очень неприятная новость для Москвы, так как дает общее представление о том, как ответит официальный Лондон президенту РФ Владимиру Путину.

"Доклад рекомендует всемерно расширить и основательно профинансировать подразделения спецслужб, занимающиеся войной в киберпространстве", – пишет журналист.

Однако "вишенкой на торте", по словам эксперта, стала одна из рекомендаций доклада, которую адресовали британскому МИД.

Ее суть в следующем: дипломатам из Великобритании следует полностью отказаться от попыток искать взаимопонимание с Кремлем до той поры, пока Российская Федерация не прекратит агрессивные действия на территории Британии, в том числе применение химического оружия.

"Если рекомендации реализуют на практике, то Британия станет для российского режима намного более жестким противником в сфере кибервойн, шпионажа и политического пиара. Под угрозой окажутся интересы российских олигархов, причем не только в Великобритании, но и, учитывая роль Лондона в глобальной экономике и финансах, во всем мире. А это способно повлиять уже на ситуацию в самой России", – подытожил Константин Эггерт.

Politeka писала, что Российские оккупанты не пропускают украинские корабли через Керченский пролив. Такое заявление сделал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

"Непосредственно военные корабли вообще у нас сейчас не заходят через Керченский пролив. А что касается гражданских, то часть кораблей заходит", - отметил он.

Также у него вызывает опасение довольно большое количество боевых кораблей в акватории Азовского моря.

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