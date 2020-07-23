Відома письменниця Людмила Улицька розповіла про критичну ситуацію в Росії

За її словами, з Росії їде багато людей, в основному ті, хто здатний виробляти суперпродукт, який потрібен усьому світі.

Такою думкою вона поділилася 2017 року в ефірі "Дождю".

"Росіяни давно розучилися робити ліки, у нас немає тих ракет, супутників, якими ми колись так славилися. Корольова вже теж давно немає серед наших вчених, вчені втікають на Захід. І тому це відчуття планетарне нас покидає, бо ми робимося поступово провінцією, задвірками", – наголосила вона.

Письменниця додала, що Росію залишають багато талановитих людей, ті ким країна могла б пишатися, але безповоротно втратила, адже вони ніколи вже не повернуться в РФ.

Крім того, вона додала, що Росія швидкими темпами рухається до перетворення в провінцію.

"З країни багато людей їдуть, і їдуть в основному ті самі планетарні, ті самі, які здатні виробляти суперпродукт, який для всього світу потрібен, який не потребує перекладу, не вимагає пояснення. Ну що ж, Росія рухається зі страшною силою у бік провінції, в бік якогось третього-четвертого – не знаю якого – світу. І дуже прикро, тому що країна дико талановитих людей, це я свідчу", – підсумувала Улицька.

Як повідомляла Politeka, письменниця Улицька заголосила через "утиск" російської мови в Україні.

Також Politeka писала, що письменниця Улицька поставила невтішний діагноз жителям Росії.