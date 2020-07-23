Известная писательница Людмила Улицкая рассказала о критической ситуации в России

По ее словам, из России уезжает много людей, в основном те, кто способен производить суперпродукт, который нужен всему миру.

Таким мнением она поделилась 2017 года в эфире "Дождя".

"Россияне давно разучились делать лекарства, у нас нет тех ракет, спутников, которыми мы когда-то так славились. Королева уже тоже давно нет среди наших ученых, ученые утекают на Запад. И поэтому это ощущение планетарности нас покидает, потому что мы делаемся постепенно провинцией, задворками", – отметила она.

Писательница добавила, что Россию покидают многие талантливые люди, те кем страна могла бы гордиться, но безвозратно потеряла, ведь они никогда уже не вернутся в РФ.

Кроме того, он добавила, что Россия быстрыми темпами движется к превращению в провинцию.

"Из страны много людей уезжает, и уезжают в основном те самые планетарные, те самые, которые способны производить суперпродукт, который для всего мира нужен, который не требует перевода, не требует объяснения. Ну что же, Россия движется со страшной силой в сторону провинции, в сторону какого-то третьего-четвертого – не знаю какого – мира. И жутко обидно, потому что страна дико талантливых людей, это я свидетельствую", – подытожила Улицкая.

Напомним, что писательница Улицкая объяснила, чей Крым на самом деле.

Как сообщала Politeka, писательница Улицкая заголосила из-за "ущемления" русского языка в Украине.

Также Politeka писала, что писательница Улицкая поставила неутешительный диагноз жителям России.