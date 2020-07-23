Известная писательница Людмила Улицкая рассказала о критической ситуации в России
По ее словам, из России уезжает много людей, в основном те, кто способен производить суперпродукт, который нужен всему миру.
Таким мнением она поделилась 2017 года в эфире "Дождя".
"Россияне давно разучились делать лекарства, у нас нет тех ракет, спутников, которыми мы когда-то так славились. Королева уже тоже давно нет среди наших ученых, ученые утекают на Запад. И поэтому это ощущение планетарности нас покидает, потому что мы делаемся постепенно провинцией, задворками", – отметила она.
НБУ показал украинцам новые деньги: как они выглядят, "посвящены будущим..."
Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина: что ждет украинцев
Гривна готовится к краху, украинцев огорошили новым курсом: "Перед выходными..."
"Больно смотреть": блондинка из "Квартал 95" переборщила со шпагатом, кадры конфуза
Писательница добавила, что Россию покидают многие талантливые люди, те кем страна могла бы гордиться, но безвозратно потеряла, ведь они никогда уже не вернутся в РФ.
Кроме того, он добавила, что Россия быстрыми темпами движется к превращению в провинцию.
"Из страны много людей уезжает, и уезжают в основном те самые планетарные, те самые, которые способны производить суперпродукт, который для всего мира нужен, который не требует перевода, не требует объяснения. Ну что же, Россия движется со страшной силой в сторону провинции, в сторону какого-то третьего-четвертого – не знаю какого – мира. И жутко обидно, потому что страна дико талантливых людей, это я свидетельствую", – подытожила Улицкая.
Напомним, что писательница Улицкая объяснила, чей Крым на самом деле.
Как сообщала Politeka, писательница Улицкая заголосила из-за "ущемления" русского языка в Украине.
Также Politeka писала, что писательница Улицкая поставила неутешительный диагноз жителям России.